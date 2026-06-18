Apple publica Apple Container 1.0

Container es la herramienta oficial nativa de contenedores macOS de Apple. Le permite crear y ejecutar contenedores Linux en su Mac, con cada contenedor ejecutándose en su propia máquina virtual ligera.
Escrito en Swift, específicamente optimizado para el silicio de Apple y compatible con imágenes estándar de OCI, lo que significa que puede extraer imágenes directamente desde Docker Hub, y las imágenes que cree se pueden empujar a cualquier registro de imágenes compatible con OCI.
El 9 de junio de 2026, `apple/container` pasó a la versión 1.0.0. Ha obtenido más de 30 000 estrellas, más de 840 bifurcaciones y 91 colaboradores en GitHub. Este proyecto es serio.
Nota: Apple Container se lanzó silenciosamente en la WWDC 2025. Es un proyecto de código abierto. La versión que lanzaron era la 0.1.0
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