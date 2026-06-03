Microsoft Office 2019 para Mac pronto dejará de poder editar documentos

Microsoft impedirá que Office 2019 para propietarios de Mac edite sus documentos a partir del 13 de julio, una restricción que la compañía está atribuyendo al certificado digital que expira de la suite de productividad.

Las aplicaciones de Office 2019 afectadas incluyen Word, Excel, PowerPoint, Outlook y OneNote. Una vez que el certificado utilizado para confirmar la licencia de la suite expire, estas aplicaciones caerán en lo que Microsoft está llamando «modo de funcionalidad reducida«. En otras palabras, los usuarios aún podrán abrir, ver e imprimir documentos existentes, pero la creación, edición y guardado de documentos estarán deshabilitados. La misma restricción se aplicará a las aplicaciones de iPhone y iPad que no se pueden actualizar, según Microsoft.

Microsoft en realidad ha renovado el certificado de la suite, pero la solución solo se puede entregar a través de una actualización de software. Eso significa que los usuarios de Microsoft 365 y Office 2021 están despejados: recibirán la actualización, por lo que ninguno de los dos se verá afectado. Sin embargo, Microsoft dejó de ofrecer soporte para Office 2019 el 10 de octubre de 2023, y la suite no ha recibido actualizaciones desde entonces. Como tal, no se actualizará a la versión 16.83, que es la versión que incluye el certificado renovado.

Faq-Mac: es el momento de que esos usuarios se pasen a las aplicaciones gratuitas de Apple: Keynote, Pages, Numbers, etc.