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GoogleLa Red

Google amplía el soporte de AirDrop a más teléfonos Android

3 junio, 20261 Minutos de lectura

Google ha dicho que su función de Quick Share que permite a los usuarios de Android y iPhone intercambiar archivos con AirDrop se expande a más dispositivos.

Quick Share ya está disponible en los siguientes teléfonos inteligentes Android.

Samsung:

  • Galaxy S26, S26+, S26 Ultra
  • Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge (nuevo)
  • Galaxy S24, S24+, S24 Ultra (nuevo)
  • Galaxy Z Flip7 (nuevo)
  • Galaxy Z Fold7 (nuevo)
  • Galaxy Z Flip6 (nuevo)
  • Galaxy Z Fold6 (nuevo)
  • Galaxy Z TriFold (nuevo)

Google:

  • Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold, 10a
  • Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a
  • Píxel 8a

Otros fabricantes de teléfonos inteligentes:

  • HONOR Magic V6 (nuevo)
  • OnePlus 15 (nuevo)
  • Xiaomi 17T Pro
  • OPPO Find X9, X9 Pro, X9 Ultra, X9s
  • OPPO Encuentra N6
  • Vivo X300, X300 Pro, X300 Ultra

Quick Share es el equivalente de Android de AirDrop

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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