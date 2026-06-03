Google amplía el soporte de AirDrop a más teléfonos Android

Google ha dicho que su función de Quick Share que permite a los usuarios de Android y iPhone intercambiar archivos con AirDrop se expande a más dispositivos.
Quick Share ya está disponible en los siguientes teléfonos inteligentes Android.
Samsung:
- Galaxy S26, S26+, S26 Ultra
- Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge (nuevo)
- Galaxy S24, S24+, S24 Ultra (nuevo)
- Galaxy Z Flip7 (nuevo)
- Galaxy Z Fold7 (nuevo)
- Galaxy Z Flip6 (nuevo)
- Galaxy Z Fold6 (nuevo)
- Galaxy Z TriFold (nuevo)
Google:
- Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold, 10a
- Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a
- Píxel 8a
Otros fabricantes de teléfonos inteligentes:
- HONOR Magic V6 (nuevo)
- OnePlus 15 (nuevo)
- Xiaomi 17T Pro
- OPPO Find X9, X9 Pro, X9 Ultra, X9s
- OPPO Encuentra N6
- Vivo X300, X300 Pro, X300 Ultra
Quick Share es el equivalente de Android de AirDrop
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.