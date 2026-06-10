Mikroe desarrolla los anclajes espaciales R1 y S1 para Apple Vision Pro

MIKROE, una empresa de soluciones integradas, ha anunciado dos módulos de seguimiento de accesorios espaciales para el Apple Vision Pro.

Se montan en objetos como plataformas de simulación y equipos industriales para convertirlos en accesorios con detección de movimiento de 6-DoF de alta precisión para el ordenador espacial. Los dos modelos comparten una plataforma, pero permiten diferentes factores de forma y casos de uso.

El Spatial Anchor S1 de 175 dólares es un rastreador cuadrado compacto con una constelación de LED IR de 4 puntos, diseñado para puntos de montaje más ajustados. El ancla espacial R1 de 195 dólares es una unidad empresarial rectangular más grande con una constelación de LED IR de 8 puntos para una máxima visibilidad multiángulo.

Tanto el rastreador Spatial Anchor S1 como el R1 incluyen una interfaz USB-C para carga, configuración y actualizaciones de firmware; botones dedicados de arranque, reinicio, encendido y emparejamiento BLE; y una matriz de LED de estado de cuatro colores (verde, amarillo, rojo, azul) para diagnósticos instantáneos. La energía proviene de una batería de polímero de litio de 3,7 V y 250 mAh con cargador a bordo y monitoreo del indicador de combustible.