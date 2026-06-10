Cómo usar Reducir interrupciones en iOS 26

El modo de concentración para reducir las interrupciones tiene como objetivo usar Apple Intelligence para priorizar las notificaciones y reducirlas, sin perderte nada importante. Así es como se usa.

Un punto fuerte de Apple Intelligence es que, en lugar de una aplicación separada similar a ChatGPT, sus funcionalidades están entretejidas en todos los aspectos del iPhone, iPad y Mac. Pero eso también lo hace confuso cuando Apple promueve alguna característica, pero no dice dónde encaja.

Reducir interrupciones es en realidad una extensión de la función de modos de concentración existente. Apple los introdujo en 2021, basándose en No molestar para ofrecer una forma personalizada de decidir quién puede interrumpirte y cuándo.

Controlas el modo de concentración de reducción de interrupciones de la misma manera que haces en cualquier modo de concentración y, en teoría, lo configuras en el mismo lugar. Ve a Ajustes, Modos de concentración y toca Reducir interrupciones en la lista.

¿Qué consigues con Reducir interrupciones?

En Reducir Interrupciones, Apple Intelligence (no tu) decidirá qué notificaciones son prioritarias y las dejará pasar.

Hay un sistema para que Siri decidiera cuándo se enciende un modo de concentración. Puedes activar un modo de concentración manualmente a través del Centro de control, y puedes establecer un horario, o pedirle a Siri que se encargue de las cosas.

Siri desactivará o activará ese modo de concentración dependiendo de criterios como lo que normalmente haces en un momento determinado de la semana. Confías en Siri para hacerlo bien.

Con Reducir interrupciones, confías en Apple Intelligence para ir más allá e intervenir para dejar pasar una notificación solo si considera que es importante.

Eso es lo que da miedo: que Siri encienda, digamos, No molestar, prácticamente cada vez que cree que necesitas paz y tranquilidad. Porque ya sabemos que Siri tiene lo suyo…

Da miedo porque realmente no puedes predecir lo que hará. Puede ser que descubras que Siri trabajó eficazmente para que no te distrajeras o te hizo perder tu visita al dentista.

El control reduce las interrupciones

Como este es solo otro modo de concentración, puedes controlarlo de la misma manera que lo haces con cualquiera de esos modos. Específicamente, puedes establecer:

¿Qué gente me puede interrumpir?

¿Qué aplicaciones pueden interrumpirme?

¿Qué fondo de pantalla usar?

¿Qué pantalla de inicio y pantalla de bloqueo quieres?

Y así sucesivamente. Aunque no puedas detener los algoritmos de Siri, puedes hacer excepciones. Puedes crear una lista blanca de personas y aplicaciones de las que te alegra recibir notificaciones.

Haciendo que la gente entre en listas blancas

Ve a Ajustes, Modos de concentración Toca un modo de concentración Pulsa en Personas Elige silenciar notificaciones de o permitir notificaciones de Toca Añadir Personas

Probablemente sea mejor elegir Permitir notificaciones de en lugar de Silenciar. Si usas Silenciar, es posible que tengas que revisar toda tu lista de contactos, eligiendo minuciosamente sí o no para cada uno. Mientras que si eliges Permitir notificaciones de, solo tienes que tocar los pocos nombres que quieres que te interrumpan.

Haciendo listas blancas de aplicaciones

Donde antes habías elegido Personas, ahora pulsa Aplicaciones Elige Silenciar notificaciones de o Permitir notificaciones de Pulsa Añadir Apps

Ahora lo tienes configurado para que la aplicación del tiempo, por ejemplo, no te acose con noticias sobre lluvias ligeras que comienzan en media hora. Hay muchas más opciones de ajuste fino, incluidas otras como desactivar Los círculos rojos de notificación.

Cuando haces eso, sabes que hay mensajes o tareas sin leer que aún tienes que hacer, pero no ver los círculos rojos en las apps con un número elevado de pendientes hará que conserves mas tiempo la paz de espiritu.

Tú tienes el control

Depende de ti si bloqueas a una persona o una aplicación, y también depende de ti si eso es permanente o programado. Lo que no depende de ti es cómo funciona Apple Intelligence.

Tal vez al final, esto es lo que Apple Intelligence y su Reducción de Interrupciones realmente nos están trayendo. Sí, tranquilidad cuando necesitamos concentrarnos, pero también tranquilidad sabiendo que no tenemos que pasar por tantas opciones para deshacernos de las interrupciones.