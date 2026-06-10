Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
macOS 27

Cómo ajustar el color del acento del sistema en macOS Tahoe

10 junio, 20261 Minutos de lectura

El color de acento en macOS Tahoe (y anteriores) es utilizado en toda la interfaz de usuario para menús, botones, campos de formulario activo y más. Por defecto, es azul. Sin embargo, puedes cambiarlo (yo lo tengo en naranja, como el puntero, porque me da mejor contraste en el 99% de las ocasiones).

Así es como se hace:

  1. Haz clic en el menú Apple en la esquina superior izquierda de la pantalla y selecciona Ajustes del sistema.
  2. Haz clic en Aspecto en la barra lateral izquierda.
  3. Localiza la configuración de Color (o Tema).
  4. Elige entre los colores preestablecidos (como azul, púrpura, verde… o naranja).
  5. Opcional: También puede establecer de forma independiente el color de resaltado de texto en este menú para personalizar la apariencia del texto seleccionado (también lo tengo en naranja).
Artículo anterior Apple tiene más de 450 millones de iPhones listos para usar Apple Intelligence
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Artículos relacionados

Apple Inteligenceios27iPadmacOS 27

Contraseñas de Apple puede actualizar automáticamente tus contraseñas débiles y/o comprometidas

9 junio, 2026
Apple Inteligenceios27iPadmacOS 27

Siri AI gana expresividad y ritmo de voz personalizables

9 junio, 2026
Big SurmacOSmacOS 27macOS SonomamacOS VenturaMontereySequoiaTahoe 26

Cuando Time Machine no puede hacer la copia de seguridad por un problema con un «log»

8 enero, 2026
macOSmacOS 27Tahoe 26

Apple eliminará Rosetta 2 a partir de macOS 28

15 julio, 2025