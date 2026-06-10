Cómo ajustar el color del acento del sistema en macOS Tahoe

El color de acento en macOS Tahoe (y anteriores) es utilizado en toda la interfaz de usuario para menús, botones, campos de formulario activo y más. Por defecto, es azul. Sin embargo, puedes cambiarlo (yo lo tengo en naranja, como el puntero, porque me da mejor contraste en el 99% de las ocasiones).
Así es como se hace:
- Haz clic en el menú Apple en la esquina superior izquierda de la pantalla y selecciona Ajustes del sistema.
- Haz clic en Aspecto en la barra lateral izquierda.
- Localiza la configuración de Color (o Tema).
- Elige entre los colores preestablecidos (como azul, púrpura, verde… o naranja).
- Opcional: También puede establecer de forma independiente el color de resaltado de texto en este menú para personalizar la apariencia del texto seleccionado (también lo tengo en naranja).
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