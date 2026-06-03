Cirrus lanza «Let’s go fly!» para Apple Vision Pro

Cirrus ha lanzado Let’s Go Fly!, una aplicación creada para Apple Vision Pro que ofrece una introducción inmersiva a la aviación personal.

«Proporciona la libertad, la comodidad y la accesibilidad de volar por negocios o viajes de placer», dijo el CEO de Cirrus, Zean Nielsen.Permite volar virtualmente sobre el suroeste americano a través de un vuelo de demostración de siete minutos en la serie SR y explorar interpretaciones en 3D a escala completa de la serie SR o Vision Jet en un entorno inmersivo.

A través de la convergencia de la tecnología y la aviación, Cirrus está proporcionando acceso para revisar la aeronave o los vuelos de demostración, independientemente de la ubicación, el clima o las limitaciones de accesibilidad. ¡Vamos a volar! La aplicación está disponible para descargar de forma gratuita en la App Store.

En el núcleo de la experiencia hay una película inmersiva que lleva a los espectadores a dar un paseo a bordo de un avión de la serie Cirrus SR (SR22T), que se eleva sobre algunos de los paisajes más emblemáticos del suroeste estadounidense. La experiencia de siete minutos aprovecha el vídeo 3D de ultra alta resolución de 180 grados con audio espacial, dando al espectador una sensación de presencia excepcional e inesperada, dijo Nielsen.