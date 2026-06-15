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macOS 27

macOS 27 Golden Gate adopta el soporte de desplazar para actualizar, similar al iPhone

15 junio, 20261 Minutos de lectura

macOS 27 Golden Gate añade soporte para actualizar al Mac, adoptando uno de los gestos más familiares del iPhone y el iPad.

La función, que Apple llama «Deslizar hacia abajo para actualizar», permite a los usuarios deslizar hacia abajo dentro de las aplicaciones para obtener el contenido más reciente, en lugar de confiar en un atajo de teclado o un elemento de menú. Apple confirmó que Safari, Mail, Noticias, Podcasts y Calendario se encuentran entre las aplicaciones que admiten el gesto al inicio.

«Empujar para refrescar» ha sido un elemento básico de iOS y iPadOS durante muchos años, ofreciendo una forma intuitiva y basada en gestos para actualizar el contenido de la aplicación. Su llegada a macOS sugiere que Apple continúa difuminando los patrones de interacción entre sus plataformas.

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Alf

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