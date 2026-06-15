Apple Podcasts añade vídeo en Mac y Apple TV

Apple ha anunciado varias mejoras en Apple Podcasts, incluida la reproducción de podcasts de vídeo en macOS y una aplicación tvOS completamente rediseñada.

Los usuarios de Mac obtendrán una nueva y mejorada experiencia de podcast de vídeo en Apple Podcasts, que incluye soporte Picture in Picture (PiP) para ver episodios mientras realizan múltiples tareas. La actualización trae la experiencia móvil completa de Apple Podcasts al Mac, con contenido de audio y vídeo junto con transcripciones, enlaces cronometrados y capítulos.

La aplicación Apple Podcasts en tvOS se ha rediseñado con reproducción de podcast de vídeo, una nueva navegación de la barra lateral para facilitar la navegación y soporte para los episodios y las ilustraciones de los programas de los creadores de podcasts. La actualización tiene como objetivo simplificar el descubrimiento y disfrute del contenido de vídeo en pantalla grande.

En todo iPhone, iPad, Mac y Apple Vision Pro, así como en la web en podcasts.apple.com, Apple también ha agregado una nueva función de búsqueda dentro de la presentación. La herramienta permite a los usuarios buscar directamente dentro de un programa desde su vista Ver todos los episodios, lo que facilita la localización de un episodio específico sin desplazarse por todo un catálogo posterior.