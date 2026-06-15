iOS 27 permite desactivar el botón de grabar audio en Mensajes

Si eres como Justin Bieber, es posible que te pase lo mismo: cuando quieres enviar un mensaje sn querer le das al botón de grabar audio (dictar) , porque se encuentra en el mismo sitio que el botón de enviar (en Mensajes el botón de enviar está en la propia casilla del texto, no integrado en el teclado).

iOS 27 permite desactivar el botón de dictado en la aplicación Mensajes. Para hacerlo entra en Ajustes → Aplicaciones → Mensajes → Mostrar en el campo de texto.