Los usuarios de iCloud+ tienen límites de uso de Apple Intelligence más altos

Ciertas funciones de Apple Intelligence en iOS 27 tendrán límites de uso diarios, y los suscriptores de iCloud+ tendrán límites más altos que los usuarios del plan gratuito.



La compañía reiteró los detalles en su comunicado de prensa que acompañaba a los anuncios de Apple Intelligence. Apple dice que los límites se aplican a las características que dependen de «modelos de servidor potentes», con la generación de imágenes citada como el ejemplo principal. Según Apple, el acceso aumentado estará disponible con la mayoría de los planes de suscripción de iCloud +.

Algunas prestaciones de Apple Intelligence, incluida la generación de imágenes, tienen límites de uso diario porque requieren potentes modelos basados en servidores. Este acceso se amplía con la mayoría de los planes de suscripción a iCloud+, que también admiten el uso de Apple Intelligence para cámaras compatibles con Casa.

La frase «la mayoría de los planes de iCloud +» sugiere que el nivel más barato, con un precio de 0,99 $ al mes, puede no cualificar para los límites más altos. Los suscriptores en cualquier nivel superior de iCloud +, o aquellos con un paquete Apple One, parecen estar en línea para el acceso ampliado a la generación avanzada de imágenes de IA y potencialmente otras funciones dependientes del servidor.