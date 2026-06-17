Apple explica el aviso anti-estafa en Terminal de macOS

En marzo, con el lanzamiento de macOS Tahoe 26.4, Apple introdujo una nueva ventana emergente de seguridad que advierte a los usuarios de Mac cuando pegan un comando en la aplicación Terminal que podría ser dañino. Apple ha publicado ahora un documento de soporte que explica por qué aparece la advertencia emergente.

La advertencia dice lo siguiente cuando aparece:

Posible malware, pegar bloqueado Tu Mac no ha sido dañado. Los estafadores a menudo inducen a pegar texto en Terminal para tratar de dañar el Mac o comprometer su privacidad. Esto sucede habitualmente a través de sitios web, agentes de chat, aplicaciones, archivos o una llamada telefónica.

Hay una opción de «Pegar de todos modos» para que los usuarios procedan si lo desean.

En un documento titulado «Si tu Mac bloquea un comando de Terminal, pega o script«, Apple explica que la alerta aparece si no usas Terminal regularmente y copiaste el comando de algún lugar como un sitio web, un agente de chat o una aplicación de mensajería o correo electrónico.

El documento también menciona otros dos tipos de alertas relacionadas con Terminal que son más proactivas. Si aparece una alerta de «Malware detectado, Pegar Bloqueado» o «Script malicioso bloqueado», macOS ha detectado un comando o script que contiene malware conocido y lo ha bloqueado, según Apple. En tales casos, no se proporciona la opción «Pegar de todos modos».