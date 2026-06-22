iOS 27 añade estas nuevas características a Buscar, incluyendo «Ocultar ubicación»

iOS 27 incluye algunas características y mejoras nuevas para la aplicación Buscar de Apple en el iPhone.A continuación, hemos esbozado tres adiciones a la aplicación Find My de Apple en iOS 27.

Ocultar ubicación

Una nueva opción «Ocultar ubicación» en Buscar permite pausar discretamente tu ubicación compartida con personas específicas hasta el final del día; la otra persona no recibirá ninguna notificación o alerta ocultando temporalmente tu ubicación. Apple dice que ha agregado esta función para situaciones como fiestas de cumpleaños sorpresa.

Duraciones personalizadas para compartir la ubicación

Buscar ahora permite compartir tu ubicación con otros durante una duración personalizada de entre 15 minutos y 30 días. Puedes establecer un número preciso de días, horas y minutos, o puedes establecer una fecha y hora para que expire el uso compartido de ubicación.

En iOS 26, solo hay tres plazos preestablecidos: indefinidamente, hasta el final del día y una hora.

Modo horizontal

iOS 27 habilita el modo horizontal en más aplicaciones integradas de Apple, incluida Buscar.

El modo horizontal ya estaba disponible en iOS 26 o anterior en Mapas de Apple, Calendario, Archivos, Notas, Mail y algunas otras aplicaciones de Apple, pero iOS 27 amplía el soporte a muchas más aplicaciones.