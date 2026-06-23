watchOS 27 no será compatible con estos modelos de Apple Watch

Apple ha confirmado que watchOS 27 no será compatible con el Apple Watch Serie 8, el Apple Watch Ultra (primera generación) o el Apple Watch SE (segunda generación), marcando una línea entre dispositivos con chip S9 o S10.

Los únicos modelos de Apple Watch compatibles con watchOS 27 son el Apple Watch Serie 9, Serie 10, Serie 11, Ultra 2, Ultra 3 y SE 3.

Los recortes son la mayor pérdida de soporte de software de última generación para el Apple Watch hasta la fecha. watchOS 26 soportaba exactamente los mismos dispositivos que watchOS 11.

Con watchOS 27, Apple está eliminando efectivamente tres años de soporte de dispositivos en una sola actualización de software. Según Apple, la decisión se ha tomado por una cuestión de rendimiento. Las limitaciones de esos dispositivos no ofrecían un rendimiento suficientemente bueno con Siri AI.