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Cómo deshacerse de una dirección de email obsoleto en Mail de macOS

4 junio, 20261 Minutos de lectura

Si tienes una dirección de correo electrónico obsoleta (o mal escrita) que sigue apareciendo como sugerencia cuando envías o respondes a un correo en macOS Mail, hay tres formas de lidiar con ella.

Método 1: Borrar «Destinatarios anteriores»

Mail mantiene una lista oculta de todas las personas a las que has enviado correos electrónicos y las sugiere automáticamente.

  1. Abre la aplicación Mail en tu Mac.
  2. Haz clic en Ventana en la barra de menú superior.
  3. Selecciona Destinatarios anteriores.
  4. Busca o desplázate por la lista para encontrar la dirección de correo electrónico que quieres borrar.
  5. Selecciónala y haz clic en Eliminar de la lista

Método 2: Comprobación de contactos

Si la dirección no está en tus destinatarios anteriores, es probable que esté guardada en tus Contactos.

  1. Abre la aplicación Contactos en tu Mac.
  2. Busca el contacto asociado con el correo electrónico antiguo.
  3. Abre la tarjeta de contacto y haz clic en Editar (o haz doble clic en la tarjeta).
  4. Elimina el campo de correo electrónico obsoleto y haz clic en Aceptar

Método 3: Eliminar durante la composición del correo

Si la dirección sigue apareciendo mientras escribes un nuevo correo electrónico, puedes forzar manualmente a Mail a olvidarla.

  1. Abre una ventana de mensaje nuevo.
  2. Escribe el nombre o el inicio de la dirección de correo electrónico en el campo Para:
  3. Cuando la sugerencia aparezca, haz clic en la flecha junto a la dirección (o use la tecla de flecha hacia abajo para resaltarla).
  4. Haz clic en Eliminar de la lista o presiona la tecla Eliminar
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Alf

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