Cómo deshacerse de una dirección de email obsoleto en Mail de macOS

Si tienes una dirección de correo electrónico obsoleta (o mal escrita) que sigue apareciendo como sugerencia cuando envías o respondes a un correo en macOS Mail, hay tres formas de lidiar con ella.
Método 1: Borrar «Destinatarios anteriores»
Mail mantiene una lista oculta de todas las personas a las que has enviado correos electrónicos y las sugiere automáticamente.
- Abre la aplicación Mail en tu Mac.
- Haz clic en Ventana en la barra de menú superior.
- Selecciona Destinatarios anteriores.
- Busca o desplázate por la lista para encontrar la dirección de correo electrónico que quieres borrar.
- Selecciónala y haz clic en Eliminar de la lista
Método 2: Comprobación de contactos
Si la dirección no está en tus destinatarios anteriores, es probable que esté guardada en tus Contactos.
- Abre la aplicación Contactos en tu Mac.
- Busca el contacto asociado con el correo electrónico antiguo.
- Abre la tarjeta de contacto y haz clic en Editar (o haz doble clic en la tarjeta).
- Elimina el campo de correo electrónico obsoleto y haz clic en Aceptar
Método 3: Eliminar durante la composición del correo
Si la dirección sigue apareciendo mientras escribes un nuevo correo electrónico, puedes forzar manualmente a Mail a olvidarla.
- Abre una ventana de mensaje nuevo.
- Escribe el nombre o el inicio de la dirección de correo electrónico en el campo Para:
- Cuando la sugerencia aparezca, haz clic en la flecha junto a la dirección (o use la tecla de flecha hacia abajo para resaltarla).
- Haz clic en Eliminar de la lista o presiona la tecla Eliminar
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