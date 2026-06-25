watchOS 27 incluye actualización de Workout Buddy

watchOS 27 contiene una serie de mejoras en el seguimiento del estado físico y el sueño, que incluyen novedades en Workout Buddy, seguimiento mejorado de la carrera en interiores y más.

Workout Buddy gana nuevas funciones de motivación basadas en datos, proporcionando actualizaciones de progreso para el ritmo, la distancia y la duración del entrenamiento en función del historial de fitness de un usuario. Apple también permite que Workout Buddy funcione sin un iPhone cerca, lo que permite a los usuarios mantenerse motivados durante los entrenamientos sin necesidad de llevar un teléfono en el bolsillo o la mano. Workout Buddy se expande al español, lo que permite a los usuarios de habla hispana recibir motivación de fitness personalizada en su idioma preferido.

El seguimiento de distancias de carrera y caminata en interiores también es cada vez más preciso en watchOS 27. Apple dice que los algoritmos de seguimiento de movimiento mejorados medirán con mayor precisión la distancia de la cinta de correr directamente desde la muñeca, sin requerir un iPhone conectado. Los mapas de rutas en la aplicación Fitness también están recibiendo una mejora de precisión, dando a los usuarios una visión más precisa de sus rutas de entrenamiento después del hecho.

El seguimiento del sueño también es cada vez más preciso, aunque Apple aún no ha detallado los cambios específicos que subyacen a la mejora. La actualización también trae una corrección de sincronización de recuento de pasos en la que los pasos contados en la aplicación Salud ahora se sincronizarán directamente con la aplicación Fitness.