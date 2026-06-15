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Estos 16 dispositivos de Apple no podrán actualizar a los nuevos sistemas operativos

15 junio, 20261 Minutos de lectura

Apple terminará con el soporte de software para 16 dispositivos este otoño en cuatro líneas de productos

watchOS 27

  • Apple Watch Serie 6 (2020)
  • Apple Watch Series 7 (2021)
  • Apple Watch Serie 8 (2022)
  • Apple Watch Ultra (1ra generación, 2022)
  • Apple Watch SE (2a generación, 2022)

iPadOS 27

  • iPad Air (3ra generación, 2019)
  • iPad Pro de 12,9 pulgadas (3era generación, 2018)
  • iPad Pro de 11 pulgadas (primera generación, 2018)
  • iPad (8a generación, 2020)
  • iPad mini (5a generación, 2019)

macOS 27 Golden Gate

  • MacBook Pro (16 pulgadas, 2019)
  • MacBook Pro (13 pulgadas, 2020, cuatro puertos Thunderbolt 3)
  • iMac (2020)
  • Mac Pro (2019)

tvOS 27

  • Apple TV HD (2015)
  • Apple TV 4K (primera generación, 2017)
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Alf

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