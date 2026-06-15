Novedades de Safari en iOS 27

Safari es una de las aplicaciones en las que Apple se centró en iOS 27, e incluye múltiples funciones nuevas de Apple Intelligence. Desde la organización automática de grupos de pestañas hasta extensiones personalizadas, Safari tiene novedades útiles.

Organización automática de pestañas

Safari utiliza Apple Intelligence para organizar sus pestañas abiertas en temas relevantes, agrupando conceptos como juntos para facilitar la navegación por sus pestañas abiertas.

Por ejemplo, si estás buscando un nuevo sofá mientras también planeas un viaje de fin de semana, los sitios web que abras para cada tema se agruparán. La clasificación automática se puede habilitar tocando el icono con tres líneas en la parte superior derecha de la pantalla mientras Safari está en la vista de pestañas y activando la configuración de Crear temas automáticamente.

Este mismo menú de Safari también permite ver todos los grupos y filtrar por temas para que puedas abrir solo las pestañas relacionadas con un tema específico mientras evitas las otras pestañas.

Hay una nueva sección «Reanudar navegación» de la página de inicio que permite continuar navegando por temas que cerraste recientemente o temas que tienes abiertos en otros dispositivos.

También puedes agrupar las páginas que has guardado en Marcadores y Lista de Lectura por temas.

Extensiones personalizadas

Puedes usar IA para crear extensiones de Safari en iOS 27 con la nueva opción Crear una extensión de Apple.

En la configuración de Safari accesible desde la izquierda de la barra de URL, tocar en Crear una extensión te lleva a una interfaz donde puedes escribir lo que quieras que haga una extensión. Apple también incluye sugerencias en categorías que incluyen Aumentar la productividad, Mejorar el enfoque, Ser creativo y Desarrollar y diseñar. Algunas de las sugerencias de extensión de Apple:

Crea una cita para la página web actual y cópiala en mi portapapeles

Crea un temporizador de concentración de 3 minutos para la página

Establece el tamaño mínimo de fuente en 14pt

Sitios web de estilo como los de los 90 con colores y tipos llamativos

Cada vez que abra una nueva pestaña, dibújame una flor diferente

Resalta y muestra las dimensiones de los elementos de la página web cuando los toco

Introduce el modo de diseño para un sitio web para que pueda editar el contenido

Recibir avisos, etc.

Avísame

Safari puede monitorear una página web para comprobar si hay cambios y avisarte cuando se detecte nueva información. Apple dice que es útil para monitorear cuándo las entradas para conciertos salen a la venta o para ver si un producto se repone.

Para usarlo, navega a una página web, toca el icono de configuración a la izquierda de la barra de URL y elige la opción Notificarme. Puedes escribir lo que quieres que Safari tenga en mente y establecer una frecuencia y una hora.

Safari revisará los sitios web una vez al día a una hora establecida, con comprobaciones semanales y mensuales también disponibles.

Corrección automática de contraseñas de iOS 27

La aplicación Contraseñas puede usar Safari para cambiar automáticamente las contraseñas débiles y comprometidas marcadas, convirtiéndolos en contraseñas seguras.

La función utiliza Apple Intelligence para navegar automáticamente a los sitios web elegibles, iniciar sesión y actualizar la contraseña con un toque.

Preguntar para navegar

Apple ha agregado nuevos controles parentales en iOS 27, incluida una función «Pedir para navegar» que requiere que los niños obtengan la aprobación de los padres antes de visitar un nuevo sitio web.

Mejoras de rendimiento

Apple dice que la eficiencia energética de Safari ha mejorado, por lo que consumirá menos batería. Las aplicaciones web y el contenido de la página de inicio se cargan más rápido, el manejo de JavaScript es más rápido y las animaciones y los gráficos son más fluidos.

Compatibilidad

Las funciones de Safari, como la agrupación automática de pestañas, las extensiones personalizadas y las notificaciones personalizadas, requieren Apple Intelligence. Apple Intelligence está disponible en el iPhone 15 Pro y posteriores.

Disponibilidad

iOS 27 está en versión beta, y está programado para lanzarse en otoño de 2026 junto con los nuevos modelos de iPhone.