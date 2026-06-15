Cómo ver qué aplicaciones de Mac dejarán de funcionar después de macOS Golden Gate

Apple está extiendo el soporte para Rosetta 2, que es una característica que permite que las aplicaciones basadas en Intel se ejecuten en Macs con sicilio de Apple. Rosetta dejará de funcionar para la mayoría de las aplicaciones en macOS 28, y cuando eso suceda, las aplicaciones que lo usan dejarán de funcionar.

Apple comenzó a advertir a los clientes y a las empresas sobre la próxima defunción de Rosetta con macOS Tahoe, y las advertencias van aún más lejos en macOS Golden Gate.

Si tienes aplicaciones que todavía usan Rosetta, recibirás una advertencia cada vez que reinicies tu Mac o abras una aplicación Intel. macOS Golden Gate también agrega una nueva lista donde puedes comprobar qué aplicaciones van a dejar de funcionar en el futuro.

Puede llegar a la lista yendo a Ajustes del sistema > General > Acerca de > Aplicaciones basadas en Intel y haciendo clic en la opción «Detalles».

macOS Golden Gate no instala Rosetta automáticamente, por lo que si todavía tienes estas aplicaciones Intel obsoletas, se realizará la instalación cuando intentes abrir una por primera vez después de actualizar a Golden Gate. Los complementos de autenticación y otras utilidades previas al inicio de sesión que requieren Rosetta no se cargan en macOS Golden Gate debido a esta limitación.