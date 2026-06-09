watchOS 27 incluye cuadrícula dinámica de aplicaciones, nuevo control de gestos y más

Apple presentó hoy watchOS 27, que incluye una cuadrícula de aplicaciones dinámicas rediseñada, nuevos controles de gestos y una serie de mejoras de usabilidad y batería.

La nueva cuadrícula dinámica de aplicaciones aparece y reorganiza cinco aplicaciones según el contexto y el uso. Los usuarios simplemente pueden tocar el icono central inferior para ir al resto de sus aplicaciones.

Un nuevo gesto de toque permite a los usuarios seleccionar un widget en la Smart Stack tocando el dedo índice y el pulgar juntos una vez, permitiendo la interacción incluso cuando la otra mano está ocupada. Apple también está ampliando las sugerencias de Smart Stack para mostrar widgets más relevantes contextualmente, incluidos recordatorios de cumpleaños para contactos cercanos, una tarjeta de ubicación del coche aparcado, ajustes de alarma de sueño antes de algunos días festivos y comprobaciones de saldo de tarjetas de transporte.

Los usuarios ahora pueden crear pases personalizados para cualquier membresía o tarjeta que use un código QR o código de barras, como una tarjeta de biblioteca, usando su iPhone y acceder a ella directamente desde la aplicación Wallet del Apple Watch o fijarla a la Smart Stack. Las tarjetas de transporte y las identificaciones también aparecerán en la Smart Stack.