Apple tiene más de 450 millones de iPhones listos para usar Apple Intelligence

Apple ha vendido acumulativamente más de 450 millones de iPhones compatibles con Apple Intelligence hasta el primer trimestre de 2026, según el servicio Apple 360 de Counterpoint Research.

El gigante tecnológico tiene el mayor número de teléfonos inteligentes en manos de los consumidores que son capaces de usar inteligencia artificial generativa en comparación con cualquier otra marca. Cualquier función de IA que Apple lance se entregará a una gran base de usuarios premium al instante, lo cual es una gran ventaja, señala Counterpoint Research.