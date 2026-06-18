Apple añade recomendaciones personalizadas y nuevas herramientas de marketing a la App Store

Apple ha anunciado una serie de nuevas funciones de la App Store, que incluyen recomendaciones de aplicaciones personalizadas y herramientas ampliadas para que los desarrolladores comercialicen sus aplicaciones.

El cambio más visible para los usuarios son las Colecciones Personalizadas, una nueva función de descubrimiento que muestra recomendaciones de aplicaciones y juegos adaptadas a los intereses y comportamientos individuales. Junto con cada recomendación, las nuevas «Notas de la aplicación» explican por qué se está apareciendo una aplicación específica.

Las colecciones pueden aparecer en las pestañas Aplicaciones, Juegos y Búsqueda, y evolucionarán con el tiempo a medida que cambien los patrones de descarga y uso de los usuarios. Apple dice que la función ahora está disponible en inglés en los EE. UU., con idiomas y regiones adicionales a seguir.

Para los desarrolladores, Apple introduce Activos Creativos, imágenes enriquecidas y vídeos que pueden aparecer en el encabezado de una página de producto y resultados de búsqueda, que van más allá de las capturas de pantalla estándar y los clips de vista previa de la aplicación. Estos activos se pueden utilizar para resaltar el contenido de temporada, las nuevas características o la identidad de la marca, y son compatibles con las páginas de productos personalizados y las herramientas de prueba de optimización de páginas de productos existentes de Apple.