Todo lo que tienes que saber de NameDrop para intercambiar contactos de iPhone

NameDrop permite a los usuarios de iPhone intercambiar información de contacto al reunir dos dispositivos. Aquí mostramos cómo usar la función, personalizar lo que compartes y solucionar los problemas más comunes.

Apple introdujo NameDrop en iOS 17 como parte de un sistema de intercambio de contactos más grande construido en torno a los pósters de contacto. En lugar de escribir números de teléfono manualmente, los usuarios pueden juntar sus iPhones y elegir si compartir o recibir información de contacto.

Es un simple gesto que se siente mágico (al menos cuando funciona). Puedes usar NameDrop sin preocupaciones, porque solo comparte el nombre, póster de contacto y número de teléfono principal y/o la dirección de correo electrónico por defecto.

Cómo usar NameDrop en el iPhone

NameDrop es fácil de usar una vez que ambos iPhones están configurados correctamente, aunque ambos dispositivos necesitan iOS 17 o posterior con AirDrop habilitado. Está habilitado y funciona por defecto si un usuario no ha cambiado ninguna configuración que afecte a la función.

Desbloquea ambos iPhones y asegúrate de que los dispositivos muestren algo que no se pueda compartir, como la pantalla de bloqueo o la pantalla de inicio. Mantén los bordes superiores de ambos iPhones juntos durante uno o dos segundos. Espera a que aparezca la animación NameDrop y la vista previa del póster de contacto. Toca Solo Recibir para obtener información de contacto o Compartir para intercambiar contactos. Mantén los dos iPhones juntos hasta que se complete la transferencia.

Bloquear cualquiera de los teléfonos o apagar Bluetooth o Wi-Fi puede interrumpir el proceso antes de que aparezca la interfaz para compartir. Si no funciona de inmediato, comprueba que esas tecnologías están activadas en ambos dispositivos.

La función NameDrop es fácil de notar gracias a la animación que rodea la pantalla, la vibración háptica y una vista previa del póster de contacto a pantalla completa en ambos dispositivos. Es imposible que los datos de contacto se extraigan de un dispositivo sin el conocimiento del usuario o accidentalmente.

Dado que NameDrop se basa en las mismas tecnologías que AirDrop o Apple Pay, los usuarios no deberían tener que preocuparse por el caso que están usando. Los casos modernos representan el paso de NFC y otras señales de radio.

La proximidad es importante para iniciar NameDrop, pero una vez que aparecen las opciones para compartir, los dispositivos se pueden retirar. Obviamente, no puedes salir de la habitación y esperar continuar el proceso, pero un par de metros de distancia mientras cada usuario gestiona la acción no es un problema.

Cómo usar NameDrop en el Apple Watch

NameDrop es compatible entre Apple Watch, iPhone y otros Apple Watches. Funciona de manera similar a la versión del iPhone, aunque la pantalla más pequeña ofrece menos retroalimentación visual durante el intercambio.

Siempre que tus dispositivos estén actualizados y todavía tengan la configuración predeterminada para cosas como AirDrop, Wi-Fi y Bluetooth, un toque será suficiente para iniciar NameDrop.

Lleva la parte frontal del Apple Watch cerca del borde superior del iPhone o Apple Watch del otro usuario. Espera a que la animación NameDrop y la interfaz de intercambio de contactos aparezcan automáticamente. Aprueba el intercambio y mantén los dispositivos juntos hasta que se complete la transferencia.

Solo se da la opción «Continuar» o «Solo recibir» en el Apple Watch, sin la vista previa más grande del póster de contacto que se muestra en el iPhone. Y de nuevo, la proximidad solo es necesaria para comenzar la interacción, y los dispositivos se pueden alejar para interactuar con las indicaciones.

NameDrop en el Apple Watch es una gran opción si deseas intercambiar datos de contacto sin tener que sacar el iPhone de una mochila o bolso.

Siempre es una buena idea mantener tu tarjeta de contacto personal actualizada, especialmente cuando piensas usar NameDrop. No quieres fotos antiguas, emojis aleatorios que agregaste a tu nombre cuando eras adolescente, o una dirección de correo electrónico inadecuada para ser intercambiada.

Si bien tu nombre, número de teléfono y correo electrónico son partes importantes de la tarjeta de contacto, tu foto podría ser aún más importante. El avatar del círculo y el póster de contacto más grande son lo que las personas ven cuando usan NameDrop o cuando los llamas.

Así es como se administra el póster de contacto:

Abre la aplicación Contactos en el iPhone. Pulsa Mi tarjeta en la parte superior de la lista de contactos. Pulsa Editar. Toca tu foto de contacto. Elige y personaliza el póster de contacto y foto. Activa el uso compartido de nombres y fotos si quieres compartir tu nombre, foto y póster actualizados con otros. Selecciona Solo contactos para compartir automáticamente con contactos guardados, o elige Siempre Preguntar si deseas aprobar el uso compartido primero.

Los carteles de contacto se han convertido en una especie de imagen de perfil para tu cuenta de Apple. Si bien Apple Contacts todavía utiliza el antiguo sistema vCard, es un punto de datos para muchas funciones del sistema en iOS.

Cómo personalizar lo que NameDrop comparte

Es posible que tengas varios números de teléfono y direcciones de correo electrónico y solo quieras compartir uno específico. No te preocupes, es bastante sencillo modificar lo que se compartes con cada uso de NameDrop.

Cada vez que inicies NameDrop en el iPhone, verás tu póster de contacto, nombre y número de teléfono o correo electrónico con las opciones para compartir a continuación. Junto a tu número de teléfono/correo electrónico, habrá un pequeño botón «>».

Al tocar ese botón, se abrirá una hoja con casillas de verificación junto a cada pieza de datos de contacto que se pueden compartir. Elige exactamente lo que le gustaría compartir con la persona antes de presionar «Compartir».

De esa manera, puedes elegir cuándo deseas proporcionar un número comercial en lugar de uno personal, por ejemplo. Las selecciones personalizadas de NameDrop se transfieren a la próxima vez que uses NameDrop.

Información como pronombres, dirección, fecha de nacimiento y más no se comparten a través de NameDrop. Solo se comparten nombre, números de teléfono o direcciones de correo electrónico seleccionados y el póster de contacto.

Por qué NameDrop a veces abre AirDrop o SharePlay en su lugar

Apple utiliza el mismo gesto para varias funciones para compartir el iPhone. AirDrop, SharePlay y NameDrop dependen de la detección de dispositivos cercanos, por lo que el mismo movimiento a veces puede desencadenar la interfaz incorrecta.

SharePlay es una fuente común de confusión cuando la música, el vídeo u otra aplicación compatible están activas. El iPhone puede tratar el dispositivo cercano como un posible objetivo de medios compartidos antes de que aparezca NameDrop.

AirDrop aparecerá cuando se muestre un archivo, enlace u otro elemento que se puedas compartir en el iPhone.

Si NameDrop no funciona como esperas, pon tu dispositivo en reposo y enciéndelo de nuevo, luego desbloquéalo e inténtalo una vez más. Para ayudar a evitar interferencias de otras funciones, asegúrate de que ambos dispositivos estén en la pantalla de inicio o en la pantalla de bloqueo antes de acercarlos.

Cómo desactivar NameDrop

NameDrop inicialmente provocó críticas después del lanzamiento porque a algunos usuarios les preocupaba que la información de contacto se transfiriera automáticamente. La función requiere que los dispositivos estén desbloqueados y solicita a los usuarios que confirmen antes de que se transfiera cualquier información; es muy poco probable que los datos de contacto se puedan extraer sin saberlo.

Sin embargo, los usuarios que no quieran NameDrop u otro uso compartido de proximidad pueden desactivar la configuración que inicia estas interacciones. Apple coloca el control dentro de la sección AirDrop de la aplicación Ajustes.

Abre la aplicación Ajustes en el iPhone. Pulsa General. Pulsa AirDrop. Desactiva Acercar los dispositivos.

Desactivar Acercar los dispositivos evita que NameDrop y las funciones similares para compartir basadas en la proximidad funcionen. AirDrop en sí puede permanecer disponible, dependiendo de la configuración de recepción de AirDrop por separado.

NameDrop elimina la mayor parte de la fricción del intercambio de información de contacto entre dispositivos Apple. Apple sigue manteniendo el control de los usuarios a través de las indicaciones de aprobación, la configuración del cartel de contacto y los controles de AirDrop.