Qué viene en Apple TV: Propeller One-Way Night Coach

Apple Original Films ha publicado el tráiler del nuevo largometraje «Propeller One-Way Night Coach», escrito, dirigido, narrado y producido por John Travolta, dos veces nominado al Premio de la Academia y ganador del Globo de Oro y el Premio Emmy.
Ambientado en la edad de oro de la aviación, un joven entusiasta de los aviones, Jeff (interpretado por el recién llegado Clark Shotwell) y su madre (Kelly Eviston-Quinnett) se emarcaron en una odisea de ida a través del país a Hollywood, que transforma un simple vuelo en el viaje de su vida. Entre comidas de aerolíneas, encantadores auxiliares de vuelo (interpretados por Ella Bleu Travolta y Olga Hoffmann), escalas inesperadas, pasajeros más grandes que la vida y un emocionante vistazo a la primera clase, el viaje se desarrolla en momentos mágicos e inesperados, trazando el curso para el futuro del niño. Una película para todas las edades, «Propeller One-Way Night Coach» se estrenará mundialmente en Apple TV el viernes 29 de mayo de 2026, después de su estreno mundial en el Festival de Cine de Cannes 2026.
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