Apple ha comprado la herramienta de gradación de color Color.io

Apple compró una pequeña empresa unipersonal llamada Patchflyer en enero, según las nuevas divulgaciones de adquisición proporcionadas por la Unión Europea. Patchflyer era propiedad de Jonathan Ochmann, quien creó Color.io, una herramienta de gradación de color basada en la web popular entre fotógrafos y cineastas.

Apple compró Color.io y contrató a Ochmann. El año pasado, Ochmann anunció el cierre de Color.io en noviembre, y dijo que se unía a una empresa que le permitiría trabajar a una escala que no podía alcanzar por su cuenta. «Después de más de 10 años de dirigir todo solo, he llegado a un punto en el que necesito crecer de maneras que no son posibles en solitario», escribió.

Color.io era conocido por ser una herramienta fácil de usar pero potente para agregar color y textura similares al cine a las imágenes. Usaba un motor de color personalizado y modelos de color personalizados, y tenía una rica biblioteca de herramientas para manipular el color. Ochmann también diseñó las populares VISIONColor LUTs antes de crear Color.io.