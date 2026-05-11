Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
Apple TVAppleTV+

Qué viene en Apple TV: El cabo del miedo

11 mayo, 20261 Minutos de lectura

Apple ha presentado una adaptación televisiva más oscura de «Cape Fear», que se estrenará el 5 de junio de 2026 en Apple TV. La serie de 10 episodios está protagonizada por Amy Adams, Javier Bardem y Patrick Wilson, con Nick Antosca como creador y showrunner.

La serie se estrenará globalmente el viernes 5 de junio con sus dos primeros episodios, seguidos de estrenos semanales hasta el 31 de julio. Bardem interpreta a Max Cady, el asesino convicto originalmente interpretado por Robert Mitchum en 1962 y a Robert De Niro en el remake de Scorsese de 1991.

Artículo anterior Apple demandada por eliminar la app Rave de la App Store
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Artículos relacionados

Apple TV

Concierto de Lady Gaga en Apple Music el 14 de mayo

13 mayo, 2026
Apple TVAppleTV+

‘The Studio’ de Apple TV es la serie más premiada del año

12 mayo, 2026
Apple TVAppleTV+

Qué viene en Apple TV: Propeller One-Way Night Coach

11 mayo, 2026
Apple TVAppleTV+

Qué viene en Apple TV: Ted Lasso (T4)

28 abril, 2026