Qué viene en Apple TV: El cabo del miedo

Apple ha presentado una adaptación televisiva más oscura de «Cape Fear», que se estrenará el 5 de junio de 2026 en Apple TV. La serie de 10 episodios está protagonizada por Amy Adams, Javier Bardem y Patrick Wilson, con Nick Antosca como creador y showrunner.

La serie se estrenará globalmente el viernes 5 de junio con sus dos primeros episodios, seguidos de estrenos semanales hasta el 31 de julio. Bardem interpreta a Max Cady, el asesino convicto originalmente interpretado por Robert Mitchum en 1962 y a Robert De Niro en el remake de Scorsese de 1991.