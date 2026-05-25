Google apela la sentencia antimonopolio, dice que Apple eligió su motor de búsqueda «libremente»

Google ha apelado un fallo de 2024 que determinó que violaba la ley antimonopolio al pagar para ser el motor de búsqueda predeterminado en los iPhones. En una presentación ante el Tribunal de Apelaciones de los EE. UU. para el circuito del Distrito Central, Google sostiene que el tribunal de distrito cometió un error al concluir que el éxito de la búsqueda de Google se debió a cualquier otra cosa que no fuera competencia por mérito.

Google sugiere que superó a la competencia a través de más innovación, más inversiones y «simplemente trabajando más duro», por lo que Apple eligió Google Search como su opción de búsqueda predeterminada en los dispositivos Apple.

No se trata de que Google tenga o no un monopolio, Google no hizo nada que «dañara el proceso competitivo». No impidió la oportunidad de sus rivales de desarrollar, o la capacidad de Apple y Mozilla para elegir, una mejor oferta. De hecho, no hay ningún hallazgo, o incluso ninguna evidencia, de que los clientes de Google hubieran elegido un rival, incluso en ausencia de los acuerdos impugnados. Google ha prevalecido en el mercado de una manera justa y leal.

La presentación señala que Apple era libre de distribuir y promover motores de búsqueda rivales, con Google destacando las opciones alternativas de navegador que Apple ofrece en la configuración de Safari. Google sugiere que cualquier «exclusividad» interpretada por el tribunal de distrito fue la elección de Apple por «razones comerciales sólidas».