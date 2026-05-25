Apple encabeza el mercado mundial de teléfonos inteligentes por primera vez en un primer trimestre

Apple terminó como la marca de teléfonos inteligentes número uno del mundo por envíos en el primer trimestre de 2026, según nuevos datos de Counterpoint Research. Es la primera vez que la compañía lidera el mercado en un primer trimestre.

Apple captó el 21 por ciento de los envíos globales y creció un 9 por ciento año tras año, incluso cuando el mercado en general se contrajo un 3 por ciento. Samsung llegó a un segundo lugar cerrado, también con un 21 por ciento en envíos aproximadamente planos, seguido de Xiaomi con un 12 por ciento, OPPO con un 10 por ciento y vivo con un 7 por ciento. Mientras tanto, los envíos de Xiaomi cayeron un 19 por ciento año tras año, mientras que OPPO y vivo disminuyeron un 4 por ciento y un 2 por ciento, respectivamente.

El hito a nivel de marca de Apple continua la estela del anuncio anterior de Counterpoint de que el iPhone 17 fue el modelo de teléfono inteligente más vendido del mundo en el primer trimestre, durante el cual la serie iPhone 17 ocupó los tres primeros lugares en el Global Handset Model Sales Tracker de la empresa.

Durante la llamada de ganancias de Apple el 30 de abril, el CEO Tim Cook dijo que la familia iPhone 17 era la línea más popular en la historia de Apple.