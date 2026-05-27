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App Store

Fortnite regresa a la App Store en todo el mundo

27 mayo, 20261 Minutos de lectura

Esta noticia es de hace un par de semanas pero ante el diluvio de recursos y acciones de los últimos días, me he decidido a sacarla, ya que parece que el juicio de Epic y Apple nunca va a pasar de moda

Fortnite está de vuelta en la App Store en todos los países, excepto en Australia, anunció Epic Games, declarando que está entrando en la «batalla final» de su larga disputa legal con Apple.

Epic dice que la decisión de devolver Fortnite a iOS a nivel mundial está impulsada por las propias palabras de Apple a la Corte Suprema de los EE. UU., en la que Apple reconoce que «los reguladores de todo el mundo están observando este caso para determinar qué tasa de comisión Apple puede cobrar en las compras». El CEO de Epic, Tim Sweeney, enmarcó el movimiento como una provocación estratégica, escribiendo en X que el retorno marca «el principio del fin de la «Apple Tax» en todo el mundo».

El regreso sigue a la reincorporación de Fortnite en la App Store de EE. UU. en mayo de 2025 después de casi cinco años fuera de la plataforma. El regreso fue forzado después de que la jueza de distrito Yvonne González Rogers amenazara con exigir que el funcionario de Apple que supervisa las decisiones de la aplicación compareciera ante el tribunal, lo que llevó a Apple a aprobar la presentación.

El lanzamiento mundial de hoy extiende ese regreso a la mayoría de los mercados restantes, con Epic expresando confianza en que un próximo proceso de transparencia ordenado por el tribunal expondrá lo que la compañía llama «tarifas de basura» de Apple.

Faq-Mac: traducido: Epic necesita el dinero y ya no puede esperar, decidan lo que decidan los jueces. Al fin y al cabo el impacto de las App Store alternativas está siendo mínimo…

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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