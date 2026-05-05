Apple pide a la Corte Suprema que detenga el caso de Epic Games

No todo lo que herede John Ternus va a ser positivo. También va a heredar las demandas y las investigaciones por monopolio que Apple tiene abiertas, y entre ellas, la veterana, el indiscutible culebrón de toda una época: la demanda de Epic Games contra Apple por expulsarla de la App Store por saltarse las normas.

Puede que ya pensaras que era cosa de los libros de historia, pero te equivocarías. Aún no está resuelto, y como en las películas complejas, sus tramas se entrelazan con otras, que pueden influir temporal o permanentemente.

Entre ellos, el juicio por las comisiones de Apple por las ventas a través de apps descargadas desde la App Store. Más concretamente, Apple ha presentado una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema, solicitando una retención en el cálculos de comisiones de la App Store mientras se produce el fallo sobre los últimos desarrollos en la batalla legal con Epic Games.

Apple argumenta que sin una sentencia firme, se enfrentará a un daño irreparable. Apple dice que tendrá que litigar los fundamentos de su modelo de negocio con la «mancha altamente perjudicial de haber sido (inapropiadamente) condenado por actuar en desacato a la orden inicial del tribunal» con la observación mundial, además de que el caso requeriría que revelara información comercial confidencial, lo que no se puede deshacer.

Los reguladores de todo el mundo están observando este caso para determinar qué tasa de comisión puede cobrar Apple en las compras cubiertas en grandes mercados fuera de los Estados Unidos. Ningún procedimiento que establezca la comisión que Apple puede cobrar, un esfuerzo que a su vez está cargado de impugnaciones y plantea la perspectiva de que los tribunales se involucren en el establecimiento indebido de tarifas, debería permitirse desarrollarse bajo la premisa de que Apple actuó abusivamente al cobrar una comisión basada en una orden judicial que ni siquiera mencionaba comisiones.

La conclusión de la Corte Suprema también podría afectar el alcance del caso, porque uno de los argumentos de Apple es que la orden judicial solo debería aplicarse a Epic Games, no a todos los desarrolladores que distribuyen aplicaciones en los Estados Unidos.