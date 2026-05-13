Impide a Chrome descargar un archivo de IA oculto de 4 GB

Si el almacenamiento de tu Mac se ha reducido misteriosamente recientemente y usas Google Chrome, es posible que ya hayas identificado al culpable. El navegador ha estado descargando un archivo de modelo de IA de 4 GB en ordenadores sin el consentimiento explícito del usuario. Así es como se recupera el espacio.

El archivo en cuestión se llama «weights.bin», que impulsa el modelo Gemini Nano AI en el dispositivo de Google, el motor detrás de las funciones de Chrome como la detección de estafas, el relleno automático de sugerencias y la herramienta «Ayúdame a escribir».

Cómo comprobar si el archivo está en tu Mac

Abre Finder y, a continuación, haz clic en Ir en la barra de menús. Mantenga pulsada la tecla Opción y haga clic en Biblioteca en el menú desplegable. Abre Application Support ➝ Google ➝ Chrome ➝ Default. Busca una carpeta llamada «OptGuideOnDeviceModel».

Cómo eliminar el archivo de 4 GB para siempre