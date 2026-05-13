Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
macOS

Impide a Chrome descargar un archivo de IA oculto de 4 GB

13 mayo, 20261 Minutos de lectura

Si el almacenamiento de tu Mac se ha reducido misteriosamente recientemente y usas Google Chrome, es posible que ya hayas identificado al culpable. El navegador ha estado descargando un archivo de modelo de IA de 4 GB en ordenadores sin el consentimiento explícito del usuario. Así es como se recupera el espacio.

El archivo en cuestión se llama «weights.bin», que impulsa el modelo Gemini Nano AI en el dispositivo de Google, el motor detrás de las funciones de Chrome como la detección de estafas, el relleno automático de sugerencias y la herramienta «Ayúdame a escribir».

Cómo comprobar si el archivo está en tu Mac

  1. Abre Finder y, a continuación, haz clic en Ir en la barra de menús.
  2. Mantenga pulsada la tecla Opción y haga clic en Biblioteca en el menú desplegable.
  3. Abre Application Support ➝ Google ➝ Chrome ➝ Default.
  4. Busca una carpeta llamada «OptGuideOnDeviceModel».

Cómo eliminar el archivo de 4 GB para siempre

  1. Abre Chrome.
  2. Haz clic en el menú de tres puntos en la esquina superior derecha y, a continuación, selecciona  Ajustes.
  3. En la barra lateral izquierda, haz clic en Sistema.
  4. Desactiva la IA en el dispositivo.
Artículo anterior Apertura de cajas CS GO: plataformas populares en 2026
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Artículos relacionados

macOS

Age of empires II: la edición definitiva se lanzará para macOS a través de Steam el 28 de Mayo

4 mayo, 2026
iOSiPadmacOS

Qué son los exclaves en los ordenadores de Apple

29 abril, 2026
La RedmacOS

Bybit descubre una nueva campaña de malware para macOS

22 abril, 2026
AppleLa columna de AlfmacOS

Mapas de Apple tendrá anuncios

17 abril, 2026