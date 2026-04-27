Cómo se hizo el anuncio del MacBook Neo

Apple ha lanzado un corto de YouTube que revela cómo se hizo su vídeo de introducción al MacBook Neo.

El breve clip da lo que Apple describe como «un vistazo a algo de magia hecha a mano», revelando los modelos físicos y las técnicas de cámara utilizadas durante la producción. Apple muestra cómo se combinaron los accesorios del mundo real con efectos visuales para producir las secuencias finales.

Esto es notorio porque Apple no suele compartir información sobre la producción para vídeos de lanzamiento de productos importantes.





