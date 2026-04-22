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Qué viene en Apple TV: Silo (T3)

22 abril, 20261 Minutos de lectura

Apple ha anunciado que su exitosa serie de ciencia ficción «Silo» regresa para una tercera temporada a partir del viernes 3 de julio, y ha compartido un avance.

«Silo» sigue las vidas de 10.000 personas que viven en un búnker subterráneo para escapar del páramo aparentemente tóxico del exterior. La gente no sabe por qué se construyó el silo, y aquellos que buscan la verdad se enfrentan a consecuencias mortales. Rebecca Ferguson interpreta a Juliette Nichols, una ingeniera que intenta desentrañar los misterios que rodean el silo tras el asesinato de un ser querido. El programa está basado en la serie de libros más vendida de Hugh Howey, y es una de las series originales más populares del servicio de streaming de Apple TV.

La tercera temporada tendrá 10 episodios, con uno lanzado todos los viernes hasta el 4 de septiembre.

Apple ya renovó «Silo» para una cuarta y última temporada también.

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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