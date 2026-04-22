Paul McCartney toca en Apple Park

Para celebrar el 50 aniversario de Apple a principios de este mes, Paul McCartney dio una actuación especial para los empleados de Apple en el campus Apple Park.

McCartney compartió recientemente un vídeo de su visita a Apple Park, proporcionando una mirada al interior del campus y una reunión especial con el CEO de Apple, Tim Cook.

Cook dijo que Apple no podría pensar en nadie mejor para celebrar su 50 aniversario.

Es un día increíblemente especial para nosotros, nuestro 50 aniversario, y no podríamos estar más felices de tener a Paul aquí para compartirlo. Nos encantan los Beatles. Nos encanta la banda en sí. Amamos a Paul. No puedo pensar en nadie mejor para celebrar el momento.

El vídeo dura solo unos tres minutos e incluye fragmentos de la actuación privada de McCartney.