Apple deja entrever una «Increíble hoja de ruta»

En una reunión general con los empleados hoy, el futuro CEO de Apple, John Ternus, mencionó una «increíble hoja de ruta».

«No estoy exagerando cuando digo que este es el momento más emocionante para construir productos y servicios en Apple de toda mi carrera», dijo Ternus. Aunque la reunión fue privada, los comentarios de Ternus fueron reportados por Mark Gurman de Bloomberg.

Al aparecer junto al actual CEO de Apple, Tim Cook, en el Teatro Steve Jobs, Ternus expresó su optimismo sobre la inteligencia artificial en particular.

«la IA va a crear un potencial casi ilimitado», dijo Ternus. «Vamos a poder seguir desbloqueando posibilidades que van a crear oportunidades completamente nuevas para nuestros productos y servicios, y estoy muy emocionado por lo que eso va a significar para nuestros usuarios». Como era de esperar, no proporcionó ningún detalle específico en este momento.

«Estamos a punto de cambiar el mundo una vez más», dijo.

Ternus aseguró que el diseño seguirá siendo «núcleo» para Apple, y prometió que la compañía sigue comprometida con la privacidad del usuario y la responsabilidad ambiental.