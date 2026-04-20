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La Red

OpenAI Codex añade uso del ordenador, generación de imágenes y memoria en Mac

20 abril, 20261 Minutos de lectura

OpenAI está añadiendo actualizaciones a su agente de codificación Codex AI. Codex ahora puede operar aplicaciones de escritorio Mac con su propio cursor, ver lo que hay en la pantalla, hacer clic y escribir para completar las tareas.

Codex puede ejecutar múltiples agentes en el Mac en paralelo, sin interferir con el propio trabajo del usuario. OpenAI dice que los desarrolladores lo encontrarán útil para probar aplicaciones, iterar sobre los cambios de frontend y más. Codex ahora puede recordar preferencias, flujos de trabajo recurrentes, pilas tecnológicas y otra información sobre el flujo de trabajo personal de cada usuario. Con las mejoras de automatización, Codex puede reanudar el trabajo después de una pausa utilizando hilos de conversación existentes, y puede programar el trabajo futuro para sí mismo y trabajar en una tarea a lo largo de días o semanas. Codex también propone trabajar utilizando el contexto de proyectos, memoria y complementos conectados.

Hay un navegador dentro de la aplicación para Codex que permite a los usuarios comentar directamente en las páginas para proporcionar instrucciones más precisas al agente. En el futuro, Codex tendrá el uso completo del navegador para abrir sitios web, trabajar a través de los flujos de usuario, tomar capturas de pantalla e inspeccionar resultados.

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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