Apple alcanza un récord del 30% de contenido reciclado en todos los productos

Apple ha anunciado el récord de que un 30 % de material en todos los productos que envió en 2025 provino de contenido reciclado, junto con una serie de otros hitos ambientales publicados en su Informe anual de Progreso Ambiental.

El logro marca nuevos máximos en varios componentes específicos. Todas las baterías diseñadas por Apple ahora usan cobalto 100 % reciclado, todos los imanes usan elementos de tierras raras 100 % reciclados y todas las placas de circuito impreso diseñadas por Apple usan chapado en oro 100 % reciclado y soldadura de estaño. Apple también completó la transición a envases totalmente basados en fibra, cumpliendo con un compromiso de eliminar todo el plástico de los envases para 2025, un objetivo que la compañía dice que alcanzó en todos los paquetes fabricados hoy en día.

Las emisiones de gases de efecto invernadero de Apple en 2025 se mantienen por debajo de más del 60 % en comparación con los niveles de 2015, manteniéndose constantes a partir de 2024 a pesar del importante crecimiento empresarial. La compañía está trabajando hacia su objetivo de Apple 2030 de neutralidad de carbono en toda su huella para el final de la década.