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Workbench de Astropad permite controlar de forma remota tu Mac y agentes de IA desde iPhone y iPad

9 abril, 20261 Minutos de lectura

Astropad, la compañía detrás del popular software Astropad Studio para convertir el iPad en una tableta de dibujo, ha lanzado una nueva aplicación llamada Astropad Workbench. Astropad Workbench es una aplicación de escritorio remoto diseñada para Mac, y más específicamente, creada para su uso con IA.

Con Astropad Workbench, puede controlar sus agentes de IA de forma remota, lo que lo hace útil para las personas que han configurado (por ejemplo) un Mac mini como un servidor personal para su uso con OpenClaw y otras características de agentes de IA.

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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