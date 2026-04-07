Apple TV Productions obtiene 12 nominaciones en los BAFTA 2026

«Pluribus», «Severance» y «The Studio» están nominados en la categoría Internacional.

Taron Egerton está nominado como actor principal en la serie de Apple Original Films, «Smoke».

«Vietnam: La guerra que cambió a América» está nominada en la división Hechos especializados. Su director, Rob Coldstream, está nominado en la categoría Director: Factual.

Sam Donovan está nominado en la categoría Director: Ficción por el episodio «Quinta temporada» de «Severance».

Fiona Brands está nominada en la categoría Edición: Ficción para el sexto episodio de «Slow Horses».

Suzie Lavell está nominada en la categoría de Fotografía e Iluminación: Ficción por el episodio «Quinta temporada» de «Severance».

Andrew Sissons, Martin Jensen, Ben Tisdall, Joe Beal, Duncan Price y Conor Thompson están nominados en la categoría Sonido: Ficción por «Slow Horses».

Francois Dumoulin y Gavin McKenzie están nominados en los Efectos Especiales, Visuales y Gráficos por «Planeta Prehistórico: Ice Age».

Will Smith está nominado en la categoría de Escritor: Drama por «Slow Horses».

Los premios de la Academia Británica de Artes Cinematográficas y Televisivas honran las mejores contribuciones de televisión británica e internacional. Puedes ver la lista completa de los nominados aquí.

Los ganadores se anunciarán el 26 de abril.