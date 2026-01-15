‘Pixelmator’ en iOS ya no recibirá actualizaciones

Junto con la noticia de que Pixelmator Pro llegará al iPad, Apple ha confirmado que la aplicación Pixelmator (más básica) para iPhone y el iPad ya no se actualizará.

Desde la página Pixelmator Pro en el sitio web de Apple:

Pixelmator Classic para iOS, lanzado en 2014 como una aplicación complementaria al ahora descontinuado Pixelmator Classic para Mac, proporciona funciones básicas de edición de imágenes como recortar, ajustes de color y efectos. Sigue siendo una aplicación funcional, pero ya no se está actualizando.

La aplicación clásica Pixelmator ofrece herramientas de edición de imágenes básicas, mientras que Pixelmator Pro para iPad será una aplicación de edición de imágenes profesional con todas las funciones.