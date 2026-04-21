Arthur Levinson se convertirá en Director independiente principal de Apple

Arthur Levinson, que ha pasado más de quince años en la junta directiva de Apple como presidente no ejecutivo, está listo para asumir un nuevo puesto en la empresa.

Como parte del plan de transición de Apple, John Ternus se hace cargo como CEO, y Tim Cook se convertirá en el presidente ejecutivo de la compañía. Mientras tanto, el actual presidente no ejecutivo, Arthur Levinson, asumirá un nuevo puesto dentro de Apple.

En un comunicado de prensa en el sitio web de Apple, la compañía reveló que Arthur Levinson se convertirá en su director independiente principal, a partir del 1 de septiembre de 2026.