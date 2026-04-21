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Johny Srouji, nuevo jefe de hardware de Apple

21 abril, 20261 Minutos de lectura

John Ternus, actualmente vicepresidente senior de ingeniería de hardware y futuro de CEO de Apple, ha nombrado a su sucesor en el cargo: Johny Srouji, que se convertirá en el Director de Hardware.

Poco ha tardado Srouji en comunicar sus planes para las diferentes divisiones de hardware de Apple. Según un memorando interno obtenido por Bloomberg, Srouji ha presentado sus cinco áreas de enfoque y los que las dirigirán. No hay sorpresas ni ningún cambio real y notable.

Las áreas destacadas por Srouji no son particularmente nuevas, pero ayudan a entender a la Apple del futuro:

  • Ingeniería de hardware: Tom Marieb, ex vicepresidente de integridad de productos en ingeniería de hardware
  • Silicon: Sribalan Santhanam, ex vicepresidente del Grupo de Ingeniería de Silicon
  • Tecnologías avanzadas: Zongjian Chen, anteriormente vicepresidente a cargo de chips y módems inalámbricos
  • Arquitectura de la plataforma: Tim Millet, misma posición
  • Gestión del proyecto: Donny Nordhues, mismo puesto

Hay que recordar que Srouji es el cerebro detrás de los sistemas en chip propietarios de Apple, que han revolucionado la industria y el mercado. Esto incluye los procesadores M y A, los módems, etc.

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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