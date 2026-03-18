La funda más retro para tus AirPods Pro 3

El fabricante de accesorios Spigen ha ampliado esta semana su línea de fundas diseñadas para parecerse a los Apple Macs antiguos.

La nueva e inteligente funda Classic LS para AirPods Pro 3 se asemeja al icónico ratón Apple Macintosh, por lo que va bien con las fundas para iPhone estilo Mac de Spigen.

Cuestan 28,99€ en Amazon