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La Red

La funda más retro para tus AirPods Pro 3

18 marzo, 20261 Minutos de lectura

El fabricante de accesorios Spigen ha ampliado esta semana su línea de fundas diseñadas para parecerse a los Apple Macs antiguos.

La nueva e inteligente funda Classic LS para AirPods Pro 3 se asemeja al icónico ratón Apple Macintosh, por lo que va bien con las fundas para iPhone estilo Mac de Spigen.

Cuestan 28,99€ en Amazon

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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