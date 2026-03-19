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Qué viene en AppleTV: Outcome

19 marzo, 20261 Minutos de lectura

Apple ha compartido el tráiler de «Outcome«, una película de comedia negra protagonizada por Keanu Reeves, Jonah Hill, Cameron Diaz, David Spade, Martin Scorsese y otros. La película original estará disponible para su transmisión en Apple TV a partir del viernes 10 de abril.

En la película, Keanu Reeves interpreta a Reef Hawk, una estrella de Hollywood que está siendo extorsionada con un vídeo que dañaría su reputación. Con el apoyo de sus amigos de toda la vida Kyle (Diaz) y Xander (Matt Bomer), y su abogado de crisis Ira (Hill), Reef intenta hacer las paces con cualquiera a quien pudiera haber hecho daño con la esperanza de identificar al chantajista.

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Alf

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