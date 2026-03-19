Qué viene en AppleTV: Outcome

Apple ha compartido el tráiler de «Outcome«, una película de comedia negra protagonizada por Keanu Reeves, Jonah Hill, Cameron Diaz, David Spade, Martin Scorsese y otros. La película original estará disponible para su transmisión en Apple TV a partir del viernes 10 de abril.

En la película, Keanu Reeves interpreta a Reef Hawk, una estrella de Hollywood que está siendo extorsionada con un vídeo que dañaría su reputación. Con el apoyo de sus amigos de toda la vida Kyle (Diaz) y Xander (Matt Bomer), y su abogado de crisis Ira (Hill), Reef intenta hacer las paces con cualquiera a quien pudiera haber hecho daño con la esperanza de identificar al chantajista.