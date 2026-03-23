AppleCare One podría lanzarse pronto en la UE

La marca AppleCare One se ha registrado en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), lo que sugiere que la suscripción de Apple para que los clientes cubran varios dispositivos con un solo plan pronto podría expandirse fuera de los Estados Unidos.

Apple lanzó AppleCare One en los Estados Unidos en julio de 2025. El plan comienza en 19,99 $ al mes y cubre hasta tres productos, con dispositivos adicionales disponibles por 5,99 $ al mes cada uno. Incluye todos los mismos beneficios que AppleCare+, como reparaciones ilimitadas por accidentes, soporte prioritario y cobertura de batería.

Una de las ventajas más notables del plan es su flexibilidad: los suscriptores pueden mover dispositivos dentro y fuera de la cobertura en cualquier momento, y los productos de hasta cuatro años de antigüedad se pueden agregar al plan siempre que estén en buenas condiciones. Esa es una expansión significativa sobre la ventana habitual de 60 días para comprar AppleCare+. Cuando un dispositivo cubierto se intercambia a través de Apple, se cambia automáticamente por el nuevo.

AppleCare One también protege contra robo y pérdida al iPad y al Apple Watch por primera vez. Anteriormente, la cobertura estaba limitada al iPhone.