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México podría tener una tercera tienda de Apple

24 marzo, 20261 Minutos de lectura

Apple planea abrir una tienda en el centro comercial Mítikah en el sur de la Ciudad de México, según una página ya eliminada en el sitio web de la empresa inmobiliaria Allux.

La página incluyó a Apple como futuro inquilino en el centro comercial, que se expandirá a un área adyacente anteriormente ocupada por el antiguo centro comercial Centro Coyoacán. No está claro cuándo abriría la tienda de Apple, y los planes podrían cambiar.

Apple Vía Santa Fe abrió en 2016 y Apple Antara siguió en 2019.

La imagen de cabecera es de la inauguración de la tienda Antara.

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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