Apple compra la empresa de desarrollo MotionVFX

Apple ha comprado MotionVFX, un importante desarrollador de complementos, efectos visuales y herramientas de gráficos en movimiento para Final Cut Pro.

MotionVFX es una empresa de software polaca fundada por Szymon Masiak en 2009. Crea complementos, transiciones, plantillas y efectos visuales (VFX) de alta calidad para editores de vídeo, especializados en herramientas para Final Cut Pro, DaVinci Resolve y Apple Motion.

Entre sus herramientas más populares se encuentran mFilmLook, que proporciona gradación de color cinematográfica y efectos de emulación de películas, y mO2, un potente complemento que permite el uso de modelos 3D directamente dentro de Final Cut Pro y Apple Motion. MotionVFX también ofrece Design Studio, una extensión de panel que permite a los usuarios navegar e instalar efectos y plantillas directamente dentro de Final Cut Pro.

La experiencia de MotionVFX en plantillas, transiciones y flujos de trabajo 3D podría ayudar a Apple a mejorar las herramientas gráficas integradas de Final Cut Pro, reduciendo potencialmente la dependencia de los complementos de terceros. La adquisición probablemente fortalecerá el último impulso de Apple hacia la producción de vídeo profesional, especialmente a medida que la compañía continúa reforzando su nuevo servicio de suscripción a Apple Creator Studio.

Los 70 empleados de MotionVFX se unieron hoy a Apple como parte de la adquisición. La compañía ya era un socio mundial de Apple.