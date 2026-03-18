Apple lanza una actualización de seguridad en segundo plano para macOS Tahoe 26.3.1, iOS 26.3.1 y iPadOS 26.3.1

Apple ha lanzado la primera actualización de Mejora de Seguridad en segundo plano (BSI), reemplazando las actualizaciones de seguridad rápidas que solía mandar hace unos años.

Las primeras actualizaciones de BSI abordan una vulnerabilidad de WebKit que podría permitir que el contenido web creado de forma maliciosa eludiera la misma política de origen.

Hay una actualización de macOS Tahoe 26.3.1, iOS 26.3.1 y iPadOS 26.3.1 BSI, así como una actualización de macOS Tahoe 26.3.2 BSI exclusiva para el MacBook Neo.

Las actualizaciones están destinadas a proporcionar protecciones de seguridad adicionales entre las actualizaciones de software para Safari, WebKit y otras bibliotecas del sistema. Las mejoras de seguridad en segundo plano se pueden instalar desde la sección Privacidad y seguridad de la aplicación Ajustes.

Desplázate hacia abajo y, a continuación, en la sección Mejoras de seguridad, selecciona la opción Instalar. Si la instalación automática está activada, los BSI se instalarán automáticamente cuando salgan.