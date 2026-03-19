Compartir en familia en iOS 26.4 ya no obliga a los adultos a compartir un método de pago

19 marzo, 20261 Minutos de lectura

Con iOS 26.4, Apple ha hecho un pequeño pero útil cambio en la forma en que funciona el uso compartido en familia. Cada miembro adulto de la familia ahora puede usar su propio método de pago para las compras, en lugar de verse obligado a compartir un método de pago.

Apple ha requerido durante mucho tiempo que todos los miembros de un grupo de Compartir en familia utilicen un único método de pago compartido para las compras de aplicaciones y contenido cuando se activa el uso compartido de compras, sin opción para que los miembros de la familia utilicen métodos de pago separados.

La restricción de pago compartido cambia en iOS 26.4, y ahora los miembros de Compartir en familia pueden compartir su contenido sin tener que compartir un método de pago. Las notas de la versión de Apple mencionan el cambio, y Apple también ha actualizado su documento de soporte para compartir compras.

