Qué viene en Apple TV: Para toda la humanidad (T5)

25 febrero, 20261 Minutos de lectura

Apple TV ha estrenado el tráiler de la quinta temporada de «Para toda la humanidad», la exitosa serie de drama espacial aclamada por la crítica de los creadores Ronald D. Moore, Matt Wolpert y Ben Nedivi.

La quinta temporada de 10 episodios hará su debut mundial en Apple TV con un episodio el viernes 27 de marzo, seguido de un nuevo episodio cada viernes hasta el 29 de mayo.

La quinta temporada de «Para toda la humanidad» comienza en la década de 2010, años después del atraco de asteroides. Happy Valley se ha convertido en una colonia próspera con miles de residentes y una base para nuevas misiones que nos llevarán aún más lejos en el sistema solar.

Pero con las naciones de la Tierra ahora exigiendo ley y orden en el Planeta Rojo, la fricción continúa creciendo entre las personas que viven en Marte y su antiguo hogar. 

Alf

Alf

